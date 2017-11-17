Шанс стать ведущей «Живу в Ижевске» можно потрогать руками

14 ноября завершился очередной курс «Телеведущий» в Школе ТВ ТНТ-Новый Регион, а это значит, что чья-то мечта оказаться по ту сторону экрана и почувствовать себя в роли Ольги Чураевой и Стаса Булгакова стала намного ближе. Как всегда, три лучшие ученицы Школы поборются друг с другом за шанс провести эфир «Живу в Ижевске» самостоятельно и в одиночку!



А вот и умницы-отличницы курса: Пономарева Ксения, Виноградова Анастасия и Ившина Ксения.

Но и те, кто не появится на экранах ижевских телевизоров, и не думают расстраиваться. Ведь с собой они унесут бесценный опыт работы перед камерой, навыки ораторского мастерства от опытных ведущих и даже индивидуальные советы от стилиста.



Кстати, в этот раз в привычный курс влился «новичок» — урок по социальным сетям. Уже не вопрос, что соцсети – это все. От работы и дел до развлечения и общения. Но мало кто знает, что у выкладывания постов и фотографий есть свои секретики. Юрий Злобин и Надежда Тимочкина, которые, как никто, знают толк в постах, бьющих в самое сердце, поведали обо всех правилах и тонкостях «социального дела».

Хочешь изменить свою жизнь и почувствовать себя в новом амплуа – скорее записывайся на курс «Телеведущий».