Любимый проект в обновленных декорациях

От большой любви к зрителям и огромном желании их удивлять «Живу в Ижевске» каждый год меняет дизайн студии.

Два месяца наши ведущие Ольга Чураева и Стас Булгаков рассказывали новости с крыши 17-ого этажа на фоне любимого Ижевска.

Оказалось, что пейзаж удмуртской столицы вдохновляет. Поэтому решили, что девятый сезон не обойдется без графической панорамы города, которую мы перенесли в обновленную студию.

В этот раз изменились не только декорации, но и дизайн самого проекта. А сами новости, также как и «обертка», стали еще актуальнее, свежее и острее.

Не пропустите «Живу в Ижевске» с Ольгой Чураевой и Стасом Булгаковым с понедельника по четверг в 19:00 на ТНТ-Новый Регион.