«Легкий выход из декрета» , который изменит вашу жизнь

В Школе ТВ ТНТ-Новый Регион прошел первый выпуск курса «Легкий выход из декрета». Наши опытные преподаватели за 8 занятий помогли молодым мамам не только разобраться в себе, но и приобрести уверенность в своих силах.

Курс был разделен на три важные части:

Мода и красота.

За него отвечала стилист Мария Юркина. Именно с ней каждая выпускница смогла найти свой индивидуальный стиль и при этом «быть в тренде». А еще девушки узнали, что такое базовый гардероб, и как из 11 вещей и всего двух пар обуви придумать 40 (!) луков.

Душевное состояние.

Психолог Аида Помыткина поделилась с девочками, как избавиться от страха и чувства вины перед ребенком. Она научила не только слышать себя, но и понимать. А самое главное, мамочки узнали, как распределить свое время так, чтобы хватило, и на семью, и на работу.

Ораторское мастерство.

Журналист и преподаватель Анастасия Бушмакина раскрыла секрет успешной самопрезентаций и показала, как можно говорить красиво и правильно. А еще «в дорогу» поделилась приемами артикуляционной гимнастики, которые можно практиковать дома с семьей.

А если и вы хотите кардинально изменить свою жизнь и преобразиться, торопитесь записаться на следующий курс «Легкий выход из декрета».