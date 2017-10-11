Медиа-апгрейд для журналистов ТНТ-Новый Регион

5 и 6 октября в Нижнекамске прошел Первый форум журналистики и коммуникации MediaProof. Пропустить это значимое в медиатусовке событие мы не могли: ТНТ-Новый Регион — телеканал, который всегда следит за трендами.

Спикерами форума были именитые журналисты, редакторы и дизайнеры: Родион Скрябин (сайт о советах «Лайфхакер»), Дмитрий Девишвили (РБК), Никита Белоголовцев (сайт об образовании «Меl.fm»), Мария Долгополова (развлекательный сайт «W-O-S»), Артем Петров (сайт ФК «Зенит»), Сергей Карпов (онлайн-журнал «Такие дела») и Ольга Сидорова (mail.ru).

Хэдлайнером форума стал главный редактор Sports.ru и автор рейтингового YouTube-канала «вДудь» Юрий Дудь.

Каждый из спикеров работает в интернет-СМИ, имеет свой канал в Telegram или YouTube. Не было ни одного выступающего, который бы представлял только «телевизор», и это особенность сегодняшней работы: любой телеканал должен быть в соцсетях, знать и играть по новым правилам, которые диктует Сеть.

Там всё по-другому: подача, язык, съёмка, контент, дистанция общения.

Знания, которые мы привезли с MediaProof, помогут сделать рекламные кампании наших партнёров ещё более успешными, а верных зрителей — подписчиками.

Мы за телевидение, которое можно смотреть ВЕЗДЕ!