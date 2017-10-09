«Лысые игры» по-Ижевски или квест «Физрука»!

30 участников, 7 станций, 5 команд, одна коробка призов и безмерное количество эмоций – все это «Лысые игры», которые 7 октября прошли в ТРК «Петровский».

Почему лысые? А какие же еще, если речь идет об импозантном Нагиеве и старте нового «Физрука». Ведь именно в преддверии 4 сезона популярно-спортивного сериала мы и «забабахали» мега-креативный квест. Кстати, участвовали в нем не только наши зрители, но и сами тнтшники. Ольга Чураева и Стас Булгаков вместе с коллегами примерили роль «лысых» игроков и на себя.

В чем суть? Прежде чем в секретном режиме посмотреть сериал, тнтшным зрителям пришлось пережить «нечто»!

Целая толпа игроков, нацепив плавательные шапочки, безудержно носились по ТЦ, чтобы научиться танцевать хип-хоп с нуля, съесть попкорн палочками, поиграть в «Шерлока», а еще встать на место футболиста сборной и даже почувствовать себя телеведущим. И это все даже не за призы (хотя они тоже были, целая коробка!). А все ради самого бесценного и при этом бесплатного – для эмоций, воспоминаний и скрашивания своей дождливой субботы.

Сладкой вишенкой стал закрытый показ первых двух серий 4 сезона «Физрука».

Для тех, кто очень хотел, но не смог участвовать в «Лысых», в аккаунтах «Живу в Ижевске» в Инстаграм и ВКонтакте велась трансляция игр в режиме «онлайн». Можно смело сказать, что еще 40 000 ижевчан отдаленно были вместе с участниками.

Смотри 4 сезон сериала «Физрук» с 9 октября в 20:00 на ТНТ-Новый регион.

О чем он? На этот раз Фома отправится не в школу, а в провинциальный художественный театр, где руководителем работает его настоящий (как только что выяснилось!) отец.

Месяцы жизни отшельником не избавили Фому от блатных привычек из 90-х. Когда сын узнает, что кто-то решает наехать на его отца, он пускает на борьбу с рэкетирами свои самые проверенные методы — тоже родом из 90-х.