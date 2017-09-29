Instagram-проект: афиша, которая всегда с собой

В этом сезоне девиз команды «Живу в Ижевске» – мы везде, и на TV, и в ваших телефонах. Теперь следить за всем, что происходит в Ижевске можно не только в телевизионном эфире, но и в социальных сетях.

Наши подписчики больше не задаются вопросом, куда сходить с семьей, чем занять ребенка или как ярко провести выходные – все это они узнают из Instagram-проекта «Шоу коленки»

Каждые понедельник и пятницу ведущая Анна Судницына в оригинальной и информативной манере за 59 секунд представляет афишу города.

Киноновинки, новые выставки, спектакли для детей, спортивные мероприятия – вы первыми узнаете обо всех мероприятиях, которые точно не захотите пропустить.

Немного цифр в подтверждение!

Количество подписчиков:

Инстаграм – 10 000

ВКонтакте – 41 100

Показы:

Инстаграм – 300 000 (за неделю)

Охват:

Инстаграм – 13 000 (за неделю)

ВКонтакте – 15 000 (за неделю)

Хотите, чтобы проанонсировали ваше мероприятие на многотысячную аудиторию, а посмотрели пост более 300 000 раз – пишите, звоните, обращайтесь к своему менеджеру.