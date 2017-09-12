Новому сезону – новые проекты

В девятом сезоне программы «Живу в Ижевске» запускаем три проекта: о детях, моде и городских легендах.

Премьера №1. «Тайны Ижевска»

Выходит каждый вторник

Еженедельно Ксения Степанова будет путешествовать по старому городу. Вместе с ней зрители узнают все легенды, тайны, байки, реальные истории, которые накопил Ижевск за 257 лет.

Найти «истину где-то рядом» Ксении помогают в Госархиве Удмуртии и известные ижевские историки Евгений Шумилов и Дмитрий Тетерин.

Смотрите первый выпуск:

Премьера №2. «Продлёнка»

Выходит каждую среду

Проект для детей и родителей. Альфия Варнавьева будет колесить по детским клубам и кружкам Ижевска, выдаст все адреса и пароли БЕСПЛАТНЫХ занятий для школьников. Расскажет, где и бюджет сэкономить, и научить ребёнка петь, танцевать, рисовать, театралить или спортивить. Первую серию смотрите прямо сейчас:

Премьера №3. «Дай мне повод»

Выходит каждый четверг

В модном проекте 2 участника. Для победы им надо подобрать образ, наиболее подходящий к поводу. А вот к какому именно – будут знать все, кроме самих героев. Кому повезет, и чей лук окажется «к месту» — решат гуру стиля, обычные горожане и харизматичный ведущий.

Стартовая серия уже здесь: