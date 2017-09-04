На старт! Внимание! Девятый сезон!



4 сентября для нашей ТНТшной команды день гордости и радости – сегодня на ТНТ-Новый Регион стартовал новый ДЕВЯТЫЙ сезон флагманского проекта «Живу в Ижевске».

Традиционно в этот день все сотрудники ТК собрались на парковке, расписались на тарелке и торжественно разбили ее.







Что будет нового в сезоне 2017/2018?



Зрителей ждет новомодное оформление, уникальные проекты и множество конкурсов и призов. Наших партнеров – возможность рассказать о своем продукте не только в телевизионном эфире, но и в прямых трансляциях в наших аккаунтах, а также новые возможности интеграции в проект.



Стартует первый выпуск не в нашей студии, и даже не на парковке, а на высоте птичьего полета над Ижевском — на крыше строящегося дома «Ривьера парк». Это идеальное сочетание городских новостей и шикарного вида на город.





Смотрите программу «Живу в Ижевске» с понедельника по четверг в 19:00 на ТНТ-Новый Регион. Подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях.