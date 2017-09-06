Как без крови, криминала и катастроф сделать региональное ТВ успешным

Генеральный директор телекомпании ТНТ-Новый Регион Елена Боброва стала героиней проекта «3+2 — Три грани Куба».

Это еженедельные интервью с российскими бизнесменами и руководителями, незаурядными личностями, которым есть что рассказать и чем поделиться. Девиз проекта: «Интервью с теми, кто на неровной трассе добавляет скорости». И эти слова точно про Елену Боброву.

Авторы проекта профессиональные бизнес-тренеры и опытные интервьюеры. Катерина Рындык-Иголь — автор проектов для «Россия-24», Ирина Комарова — автор и ведущая программы «Персона» на РБК-ТВ.

Публикуем откровенный разговор без редактуры.

1.Общество: Что бы Вы назвали самой большой Прохиндиадой этого века?

О наболевшем: первое, что делает утром моя 15-летняя дочь, это хватает телефон и открывает ВК. Первое, что делает утром моя 26-летняя дочь, это проверяет, сколько лайков набрало ее видео в Инстаграмм. Первое, что делаю утром я — «бью себя по рукам», чтобы не открывать Фейсбук. 53 из 60 опрошенных мною знакомых начинают утро не с поцелуя любимого, тёплых объятий ребёнка или гигиенических процедур, а с социальных сетей. 88 процентов! Предположу, что эта цифра не будет отличаться, если провести опрос среди всех россиян. Люди предпочитают виртуальный мир реальному. 100, 500, 20000 … друзей в соцсетях становятся дороже близкого круга из 20 человек. В гонке за лайками мы теряем родные сердца — это ли не главная Прохиндиада века?! Рекомендую всем освежить в памяти одноименный фильм режиссёра Виктора Трегубовича. Сегодня его Сан Саныч занимался бы нетворкингом в Фейсбуке и глазировал свою жизнь в Инстаграмм. Финал истории Сан Саныча известен, каким будет финал нашей? Кстати, вы можете найти меня в Фейсбук по #ЕленаБоброва. В Инстаграмм мой аккаунт ebobrova6666, в ВК — bobrova_elena. Подписывайтесь, читайте, ставьте лайк, если нравится. Вот там — в комментариях — и поговорим!

2. Бизнес: Телевидение должно развивать и развлекать, идеальное соотношение: 65% на 35%. Вы согласны, что с молчаливого поощрения властей в стране 90% перекос в сторону развлечения, — культивируем телевидение для тупых?

Я выросла в эпоху, когда телевидение было орудием пропаганды. Возглавила телеканал в период, когда телевидение стало средством обогащения. Я знаю, сколько нужно ресурсов, чтобы создать качественный образовательный/воспитательный/познавательный проект, сколько «кругов ада» пройти при согласовании этого проекта с ветвями власти. Сериалы для тупых стоят дороже, но снимать их легче, комфортнее, безопаснее. Их легче продать руководству, спонсорам, рекламодателям. И у этого лёгкого пути дурные последствия, он же отупляет не только зрителей, а ещё и создателей — режиссеров, операторов, актёров, сценаристов. Из тупой массы лепи, что хочешь. Человека, озабоченного проблемами «Доярки из Хацапетовки» вряд ли будут волновать темы коррупции, престолонаследования, экологии и гуманного отношения к животным.

3. Личность: Человеческие амбиции схожи с японскими карпами: они растут пропорционально своему окружению.

Величина Ваших амбиций и окружения?

Ваш вопрос это только часть цитаты, у неё есть и продолжение: «Достижения человека зависят от масштабов его мечты и от того, насколько намеченные планы совпадают с его миссией». Для меня в этой цитате ключевым словом является миссия. Я сторонник «теории разбитых окон». Ее авторы американские социологи Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг коротко сформулировали суть так: «Если в здании разбито одно стекло, и никто его не заменяет, скоро в этом здании не останется ни одного целого окна». Практическое применение теория получила в Нью-Йорке в 90-е годы. Мэр города Рудольфо Джулиани обьявил войну мелким нарушителям — граффитчикам, попрошайкам, безбилетникам, хулиганам… Он последовательно боролся с «разбитыми окнами», и количество преступлений за год снизилось на 65 процентов. Люди поверили в способность власти и полиции справляться с проблемами. Какая, спросите, связь между этой теорией и телевидением? Самая прямая — меньше негативных примеров, больше желания сделать что-то хорошее. Я хочу, чтобы люди поверили — победа над большим злом начинается с малого. С себя. Сначала убери дом, подъезд, и только потом планету. Наш дом — мой и моей команды «ТНТ-Новый Регион» — Ижевск. Мы его убираем в информационном поле, показывая примеры людей, которые делают полезные и правильные вещи для общего дома. В этом наша миссия, и важна ли при таком раскладе величина амбиций?

И.К.: Добро должно быть с кулаками?

Отвечу другой цитатой: «Порой добро приходится делать из зла, потому что его больше не из чего делать»

К.Р.: Быть знаменитым некрасиво?

Некрасиво быть некрасиво знаменитым. А если ты известный врач, который спас жизнь тысяч пациентов, или талантливый певец, чей голос проникает в душу, или спортсмен, от побед которого распирает гордость за державу, — это прекрасно! Все гармонично, если великий талант лежит в основе великой славы. Мне удивительно, когда у вчерашней школьницы миллионы подписчиков на Ютубе. И тут мы возвращаемся к первому вопросу — к Прохиндиаде…