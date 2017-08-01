«Живу в Ижевске» выходит из отпуска

Уже сегодня, 1 августа, отдохнувшая редакция программы «Живу в Ижевске» расскажет актуальные новости, поднимет горячие вопросы и обсудит волнующие горожан темы нашего города.

Не пропусти, как всегда, с понедельника по четверг в 19:00 на ТНТ-Новый Регион. А специально для тех, кто не успевает приехать домой с работы, мы ведем прямой эфир выпуска в социальной сети «ВКонтакте».

