«Смешной, жизненный, семейный»: на ТНТ-Новый Регион стартует второй сезон сериала «ОЛЬГА»

Ровно год прошел, как на российские экраны вышел громкий, скандальный и жизненный сериал «ОЛЬГА». И вот 4 сентября зрители снова увидятся со своими любыми героями: проблемной дочерью Аней, отцом-алкоголиком Юргеном, и, конечно же, женщиной и матерью года Ольгой.

В преддверии старта нового сезона в офисе телеканала ТНТ-Новый Регион состоялась традиционная скайп-конференция с актерами сериала – Алиной Алексеевой (сестрой Ольги) и Мухаммедом Абу-Ризиком (сыном Ольги). Герои рассказали, почему история тронула даже самых скептически настроенных зрителей.

Алина Алексеева:

«Это сериал про семью. Про обычных людей, которые могут быть нашими родственниками, соседями или коллегами. Они сталкиваются с обычными бытовыми проблемами, как мы, и решают их. Но самый главный лейтмотив этой истории – ценность семейных отношений. Это и подкупает нашего зрителя».

И это не просто слова. Это говорят и рейтинги первого сезона.

А второй сезон обещает быть еще насыщеннее жизненными проблемами, семейными разборками и юмористическими ситуациями.

Алина Алексеева:

«Моя героиня в новом сезоне прошла огонь и воду в прямом смысле: у Лены будет влюбленный в нее маньяк-зек, купание в ледяном озере и даже сцена с горящей на ней одеждой. А еще в одной серии она покажет совсем другую свою сторону».

В связи с этим размещение рекламы во время показа сериала повышает ее эффективность за счет максимального количества зрителей у экранов. Поэтому федеральные бренды уже выкупили места в рекламных блоках в это «золотое» время. Торопитесь узнать все подробности у вашего менеджера.

Смотрите сериал «ОЛЬГА» с 4 сентября в 20:00 на ТНТ-Новый Регион.