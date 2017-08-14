В Грозном завершилась конференция для федеральных и региональных телевизионщиков. Со всей страны там собрались более 100 руководителей регионального телевидения с 50 телеканалов России. А еще представители Союза журналистов, члены Общественной палаты, руководители Национальной ассоциации телевещателей РФ. В Чечне Ижевск представляли наш директор Елена Боброва и руководитель ТРК «Моя Удмуртия» Марина Городилова.



С лекций, тренингов и семинаров генпродюсер ТНТ-Новый Регион обещала привезти чемодан идей. Готовимся принимать багаж, который надёжно утрамбовывали гуру современной российской журналистики. Опытом с коллегами делилась самая большая телекомпания Северного Кавказа – ЧГТРК Грозный. 300 сотрудников, 500 кв метров съемочных павильонов, 24 часа вещания в сутки – все программы создают сами.

Между tvворкингом участникам форума «Мы строим телевидение» показывали практически с нуля отстроенный Грозный. Елена Боброва: «Грозный в огнях прекрасен и сравним с самыми суперсовременными столицами мира». Представители российских ТК посмотрели мечеть «Сердце Чечни» в Грозном и «Сердце Матери» в Аргуне.

С нетерпением ждем возвращения директора, чтобы сразу же внедрить полученные знания в наши проекты. Нововведения обязательно покажем в эфире.