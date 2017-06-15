Русские сказки снова в моде!

14 июня проморолик ТНТ-Новый Регион «Кастинг журналистов» победил в одном из самых престижных конкурсов среди телевизионщиков — «МедиаБренд 2017». Он был представлен в номинации «Лучший проморолик регионального ТВ».

Промо было задумано к предстоящему кастингу журналистов к новому сезону телеканала «Живу в Ижевске. Как в сказке». За основу решили взять любимые и родные с детства русские сказки. Так, ведущая «Живу в Ижевске» Ольга Чураева стала Забавой, а главный герой – Иван — вооружился микрофоном и переквалифицировался в журналиста.

Безупречно нарисованная история покорила жюри и обошла масштабные, дорогостоящие промо других рейтинговых телеканалов России, таких, как «Губерния» и «Кубань 24».

Кстати, подобная награда в копилке станет уже второй. В прошлом, 2016, году, проморолик «Шаги к Победе» к 9 Мая также взял эту номинацию. Это значит, что наша служба производства – дважды самая лучшая на региональном телевидении России!