«Эффект присутствия» для зрителей ТНТ-Новый Регион!

Чтобы быть ближе к своему зрителю в День Победы, команда ТНТ-Новый Регион пошла на уникальный эксперимент – выдавать сюжеты и фотоотчеты с места событий напрямую в соцсети (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники и YouTube).

Для того, чтобы работать по принципу «здесь и сейчас», был организован корпункт в гостинице «АМАКС», куда собиралась самая свежая информация. Наши подписчики мгновенно узнавали всё самыми первыми, будь то возобновление движения общественного транспорта или новости с Бессмертного полка. ТНТ-Новый Регион впервые внедрил в свою работу «Прямые эфиры», чтобы зрители в режиме реального времени могли наблюдать за всем, что происходило в городе 9 Мая. Фишка такой трансляции – «эффект присутствия».

Общая слаженная работа сократила процесс подготовки и съемки сюжетов, их монтаж и выкладку во все соцсети до 1 (!) часа. Подобная скорость, а главное качество работы – уровень федеральных каналов.

На протяжении всего дня журналисты, операторы и фотографы находились в центре всех главных событий города (Парад, Бессмертный полк, ярмарка, концерты, салют). Благодаря всему этому, зрители не только могли насладиться разносторонним освещением праздничных мероприятий, но и стать их частью!

Итог: тысячи лайков, комментариев с благодарностями и увеличение дневного охвата в несколько раз во всех социальных сетях ТНТ-Новый Регион.