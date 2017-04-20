«Атланты бизнеса» — это находка!

45 бизнесменов, 3 мастер-класса, 2 тренера и только 1 день – все это о новом образовательном проекте от ТНТ-Новый Регион «Атланты бизнеса»!

13 апреля стартовали «Атланты бизнеса», организованные телеканалом ТНТ-Новый Регион. Всего за один день 45 счастливых участников прошли сразу 3 мастер-класса. Лучшие тренеры страны Катерина Рындык и Ирина Комарова поделились свежими методиками переговоров, самопрезентации и поиска оригинальных идей. Их эффективность проверена временем!

На фоне множества разнообразных бизнес-тренингов, проект «Атланты бизнеса» отличается тем, что тренеры не «кормили» участников сухой теорией. Основа каждого мастер-класса – это практика. Участники проекта, разбившись на команды, разработали и представили свою рекламную кампанию. А после, наставники индивидуально разобрали все ошибки и дали практические советы.

Авторская «фишка» мастер-классов – это запись презентаций на камеру. Это шанс оценить себя со стороны и «с ходу» начать внедрять только что полученные знания.

Цель создания проекта «Атланты бизнеса» — это апгрейд как опытных, так и начинающих руководителей Ижевска в самых разных областях. В наших ближайших планах провести семинар по «Закону о рекламе» и курс по «Ораторскому мастерству».