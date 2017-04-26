Соцсети ТНТ — Новый Регион попали в 10 лучших по стране

Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) опубликовала статистику представленности региональных телеканалов в социальных сетях. Если проще, то они просмотрели все аккаунты регионалов и выяснили, насколько плотно идет взаимодействие со зрителем.

По данным на март 2017 года, аккаунты телеканала ТНТ-Новый Регион в «ВКонтакте», Facebook и Instagram заняли 8 место из 90 городов России численностью менее 1 млн человек. На первом месте оказался ЧГТРК «Грозный».

Отдельный повод для гордости: группа ТНТ-Новый Регион «ВКонтакте» заняла 5 место с показателем 38,2 (тыс человек), обогнав такие города, как Мурманск, Барнаул и Пенза.

О чем это говорит? Телекомпания ТНТ-Новый Регион имеет качественную аудиторию не только телезрителей, но и активных пользователей соцсетей; задает тренды везде, где представлена. Поэтому эффективность рекламной кампании «телевидение+ интернет» в разы выше. Двойной эффект – двойной результат! Все подробности вы всегда можете узнать у вашего менеджера.