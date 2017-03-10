Образовательный проект «Атланты бизнеса» от ТНТ-Новый Регион стартовал

С момента запуска demo-версии страницы проекта, а это всего 1 день, на ней уже побывало 186 человек, зарегистрированных в социальной сети Facebook. Без рекламы, без призывов купить и остальных фишек маркетинга. И как только был объявлен старт продаж — первая покупка мастер-классов произошла ровно через 48 минут.

Мы не будем здесь писать о тренерах и мастер-классах. Просто скажем: хотите узнать, почему это нужно Вашей команде и Вам лично — welcome за подробностями на страницу проекта «Атланты бизнеса».

Если вдруг умудрились лично пропустить вот этот ролик на ТНТ-Новый Регион, устраивайтесь поудобнее и нажимайте play: