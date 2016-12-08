Творим добро вместе

С начала учебного года в экскурсиях по нашей телекомпании побывало более 500 детей из различных школ Ижевска и других городов Удмуртии. Ребята записывались в студии, познавали азы работы монтажеров и журналистов, смотрели себя по телевизору и фотографировались с любимыми ведущими. Позитивом заряжались все: и дети с педагогами, и мы – сотрудники.

Но самое главное не это: все вырученные деньги с экскурсий мы тратим на покупку корма для животных из приюта «Кот и Пёс», оплачиваем лечение брошенных и травмированных кошек и собак, которым помогают волонтеры.

Но и этих денег не хватает, чтобы животные в приюте могли нормально жить. Если у вас есть желание творить сказку вместе с нами, то вы всегда можете помочь приюту. Там необходимы:

Чистые вещи (одеяла, полотенца, простыни, пеленки, пододеяльники, тряпки)

Еда (влажные корма для кошек — Ночной охотник, Феликс, сухие корма: Кэт Чау для стерилизованных кошек, Дог Чау для собак и щенков)

Перчатки латексные размер 7,5

Попоны для кошек и собак разных размеров.

Спасибо всем тем, кто к нам приходил или еще собирается прийти. Мы будем делиться с вами нашими знаниями, а животные в приюте, как минимум, не останутся голодными. Давайте вместе делать наш город лучше, чтобы каждый житель мог произнести гордо: «Я живу в Ижевске. Как в сказке!»