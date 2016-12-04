4 вечера с «Пьяной фирмой», или как заработать на краткосрочности

Телеканал ТНТ любит эпатировать своих зрителей, но в этот раз он превзошел сам себя: с 19 декабря в 22:00 стартует новый комедийный четырехсерийный сериал «Пьяная фирма». С момента показа этого сериала на закрытых кинофестивалях рекламодатели ждали, когда он появится на телевидении. И вот это скоро свершится. При чем, именно перед Новым годом. Почему для такого сериала выбрано это время и именно оно выгодно рекламодателям?

Коммерческий директор ТНТ-Новый Регион Мария Игнатьева:

«ТНТ предусмотрел всё:

К этому времени начнется новогодняя гонка, и люди будут позднее возвращаться домой. Показывать премьеру раньше по времени в этот период просто нет смысла. Сериал начинается в то время, когда зрители уже готовятся ко сну, и их мысли освобождены от лишнего. Они просто хотят закончить этот сумбурный день на позитивной ноте. Это четырехсерийный сериал – а значит, очень краткосрочный. Зритель его отсмотрит от корки до корки, потому что видит – финал не за горами.

Ну и самое главное, это не просто обычный сериал – это продолжение традиций «Ольги», где юмор был на грани. Смело. Жизненно. И именно поэтому «Ольга» считается на сегодняшний день самым успешным проектом в линейке ТНТ, а ее доли просто зашкаливали.

В связи с этим прогнозирую высокую долю сериала «Пьяная фирма», что автоматически повышает эффективность рекламной компании в дни выхода сериала».

Теперь о самом сериале.

Лучше начать не с того, о чем он, а кто в нем:

Самый мощный актерский состав в истории телеканала ТНТ: Михаил Ефремов, Иван Макаревич, Елизавета Боярская, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Марат Башаров, Юрий Колокольников, Евгений Цыганов и еще почти десяток звезд российского кино.

А вот теперь «о чем»:

Помимо беспрецедентного для ТНТ подбора актеров, «Пьяная фирма» — это еще один эксперимент от телеканала: коллаборация с известным режиссером Григорием Константинопольским («Восемь с половиной долларов», «Кошечка»), которому удалось снять одновременно очень личный, авторский и абсолютно народный сериал. Про любовь, про гениев и дураков, про русское пьянство и русскую душу, про судьбу и бога, подлость и справедливость. Про то, как сложно бывает обрести смысл жизни и как легко все в один миг потерять.

Смотрите четырехсерийную черную комедия «Пьяная фирма» с 19 декабря на ТНТ-Новый Регион в 22:00.