Призраки в ТНТ-Новый Регион

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечался самый зловещий праздник — Хэллоуин. Мы в телекомпании никогда не придавали особого значения этому дню, пока наш PR-специалист не предложила похулиганить и вызвать Пиковую даму. С этой фотографии все и началось…

Мы не предполагали, что обычная детская шалость обернется такими последствиями. На протяжении целой недели по ночам срабатывала сигнализация, а камеры видеонаблюдения фиксировали странные, необъяснимые вещи. После просмотра видео, некоторые сотрудники боялись выходить на работу, а самые смелые жители Ижевска, пользователи социальных сетей, даже предлагали провести ночь в нашем офисе, чтобы лично убедиться в паранормальности явлений.

В какой именно момент призрак появился в нашей телекомпании, мы не могли определить до сегодняшнего дня, а именно, до момента написания этой статьи. Уверены, что и вы изначально ничего необычного не увидели на первой фотографии. Вернитесь к началу статьи и присмотритесь…