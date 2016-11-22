Олимпийское золото Сочи-2016 теперь живет в Ижевске

В этом году олимпийские отели, трассы и подъемники Красной поляны принимали у себя Съезд региональных станций телеканала ТНТ. Сотни ТНТшников со всей России приехали узнать, кто же нынче стал олимпийским чемпионом ТНТ в телевизионном многоборье?

Олимпийские соревнования сети ТНТ в широких кругах посвященных называются конкурс «Лучшая региональная телекомпания» и проводятся ежегодно среди всех городов-партнеров федерального телеканала.

Соревнования проводятся по четырем «видам спорта»:

Продвижение

Техническое проникновение

Продажи

Доля телесмотрения за год

Победителям в каждом «виде спорта» вручаются золотые кирпичи! Ну, вот так принято в холдинге, потому что медалями уже никого не удивишь – их вручают на соревнованиях любого уровня. А вы попробуйте вспомнить хоть одно, где за победу давали кирпичи. Помните? То-то же.

В этом году на ТНТшную Олимпиаду в город Сочи были приглашены более 235 «спортсменов» (читать «городов вещания»).

Давайте с вами вместе попробуем разобраться – в чем же суть этих кирпичей. И начнем с продвижения.

Золотой кирпич за промо получает тот региональный партнер, кто лучше других продвигает ТНТ в своем городе (что-что, а уж продвигать мы умеем, как никто другой – не зря же в нашей копилке наград уже 4 золотых кирпича и десяток дипломов). В расчет берется всё: интернет-продвижение, наружная реклама, радио ролики, статьи, пресс-конференции, пресс-показы новых проектов, партизанский маркетинг…) Можно еще перечислять всевозможные контакты с аудиторией, но уже не будем вас этим утомлять – и так все понятно! — Лучшей телекомпанией в номинации «Продвижение -2016» стал ТНТ-Новый Регион!

Переходим дальше – к техническому проникновению.

В этом состязании учитывается не только сколько телевизоров в Ижевске показывает ТНТ, а еще качество сигнала, количество технических сбоев и быстрота их устранения.

Золотой кирпич за «Лучшее техническое проникновение-2016» получила телекомпания ТНТ-Новый Регион. Рекламодателям на заметку – с доставкой вашего рекламного сообщения до конечно потребителя все прекрасно!

Еще одна номинация — «Лучшие продажи».

Здесь оценивались: объем продаж и увеличение доли рекламного рынка, количество новых клиентов, качество клиентского сервиса, мотивация и обучение менеджеров службы продаж.

Кирпич за «Лучшие продажи» в Ижевск привезла коммерческий директор ТНТ-Новый Регион Мария Игнатьева, что доказывает – лучшая служба продаж живет и работает в столице Удмуртской Республики.

Итого в копилке ТНТ-Новый Регион с 2008 года, когда мы стали партнерами ТНТ в Ижевске, уже 13 золотых кирпичей! Но и это еще не все.

Осталось последнее, но не менее важное, соревнование — годовой забег за долей телесмотрения.

За победу в этой номинации кирпичи не вручают, отмечают дипломом, но ценность его поувесистей любого кирпича будет! Суть проста – в каком городе России больше всего смотрят ТНТ, туда и отправляется диплом. И в 2016 году больше всего телеканал включают и смотрят… Вы правильно уже догадались – в Ижевске! Как впрочем, и в 2015-м, и 2014-м, и 2012-м… Диплом за самую высокую долю – это апофеоз всей нашей работы и в продвижении, и в проникновении, и в продажах.

Очень символично, что именно в год 60-летия телевидения Удмуртии ТНТ-Новый Регион снова лучший в телевизионной Олимпиаде ТНТ России. И мы по-прежнему с обоснованной гордостью говорим «Живу в Ижевске» и прославляем родной город, как умеем – по-телевизионному!

Ну и для тех, кто лучше воспринимает информацию в видеоформате – наш сюжет.