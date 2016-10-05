ТНТ — лидер среди российских каналов на старте нового телесезона!

По традиции, в конце августа-начале сентября российские телеканалы представили премьеры, с которыми они вступили в новый телесезон. Канал ТНТ показал лучшие рейтинги по своей целевой аудитории 14-44, намного опередив основных конкурентов.

Началось все с 3-го сезона самого масштабного танцевального шоу страны «ТАНЦЫ», которое стартовало с первого места и стало лучшей премьерой августа на канале. Доля премьерного показа среди аудитории от 14 до 44 лет составила 19,1% по России. По итогам 4 выпусков шоу средняя доля по Ижевску — 25,1%.

Новый сезон на ТНТ продолжился хорошими цифрами, которые принесли премьеры сезонов юмористических шоу Comedy Club (30,6%), «Comedy Баттл» (30,6%) и «Однажды в России» (32,2%), а также стартом 17-го сезона самого мистического, непредсказуемого и загадочного проекта российского ТВ «Битва экстрасенсов» — 3 сентября первый выпуск шоу посмотрело 28,4% телезрителей в возрасте от 14 до 44 лет. Это самая высокая доля в истории всех стартов проекта за 17 сезонов его существования. По итогам сентября средняя доля шоу — 32,9%.

5 сентября на телеканале ТНТ стартовала главная премьера осени — новый комедийный сериал «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли. Канал сделал большую ставку на сериал — он был поддержан мощной наружной рекламной кампанией, рекламой на вокзалах и электропоездах, спецпроектом с крупным цветочным ритейлером «Мосцветторг» и доэфирной премьерой первой серии в социальной сети «ВКонтакте». В итоге проект показал один из лучших стартов в истории комедийных сериалов на ТНТ. Средняя доля за первую неделю показа премьерных серий «Ольги» составила 23,4%. По молодежной аудитории 18-30 показатели «Ольги» еще внушительнее — средняя доля сетября составила 41,0%.

10 сентября итоги успешного старта нового телесезона на ТНТ подвело комедийное шоу Comedy Woman — доля премьерного выпуска нового сезона составила 16,5%.

На этом премьеры на ТНТ не заканчиваются — зрителей ждет новый сезон шоу «Stand Up» (17 сентября) и новые сезоны комедийных сериалов «Универ» (с 10 октября) и «СашаТаня».