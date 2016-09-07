Город – сказка, города – мечта…

Бывало, выйдешь из дома, и потом весь день как белка в колесе крутишься, крутишься. И настроение не то, и стены домов мрачнее самого унылого выражения лица человека, потерявшего надежду… Но всегда, слышите, всегда хочется чудес, сказки, несмотря ни на что! И вот уже кондуктор в трамвае не обычная хмурая женщина, а голодная Баба-Яга, а таксист – стремительный Конёк-горбунок. И из каждого утюга, если прислушаться, доносятся сказочные фразы, а под ногами не грязь-слякоть, а кисельные берега. Это ведь как те двое, что смотрели в одно окно, помните? Вот так и мы.

Решили: «Хватит! Хотим жить в сказочном городе, истории которого пишем мы сами – его жители. Сами эти истории и примечаем, сами и создаем». Тяжело? Конечно! Интересно? Ужасно. Даешь старт нового сказочного сезона «Живу в Ижевске»!



Елена Боброва

директор ТНТ-Новый Регион

1. Почему именно сказочную тему вы выбрали для нового телесезона?

Все просто – это тема близка каждому. Сказки окружают нас повсюду. Да что далеко ходить — мы и свою жизнь начинаем со сказки! Рождение ребенка – вот главное чудо, самое сказочное из всех чудес на земле. И мы решили, «сказка» — это то, что так объединяет всех людей, как наш родной Ижевск объединяет всех ижевчан. Так и получилось «Живу в Ижевске. Как в сказке».

2. Идея стара как мир. Интересно, что нового в нее привнесет ТНТ-Новый Регион?

Согласна, сказка и вправду раньше нас родилась, а сказочные сезоны были и у банков, и у других телеканалов. Нашим ноу-хау будет именно подача – не мы рассказываем сказку, а предлагаем всем жителям Ижевска вместе творить сказку, такую, в которой нам бы хотелось жить.

3. Как этот телесезон изменит жизнь города в целом?

Я верю, зрители поддержат, и в своем доме, своем дворе, школе, на заводе будут писать свою сказку. И только нам решать – страшная или жизнеутверждающая сказка под названием «Ижевск» у нас получится!

Ольга Чураева

главный редактор, ведущая проекта «Живу в Ижевске»

Что будет нового в телевизионном сезоне?

Во-первых, у нового сезона появится новое лицо – им станет Стас Булгаков. Именно он открывает первую неделю «Живу в Ижевске».

Во-вторых, мы запускаем новый проект в рамках «Живу в Ижевске». Это «Уволить профи» — проект-битва, в котором горожане докажут (если смогут, конечно), что обойтись без стилиста вполне реально!

Ну и в-третьих, конечно же, новое оформление, которое будет напоминать нам, что жить в нашем городе можно как в сказке. Каждый день в новой рубрике «Город-сказка» будет обязательно выходить сюжет, который будет освещать наш город именно с этой стороны.

Мария Игнатьева

коммерческий директор ТНТ-Новый Регион

Чем будет выгоден сказочный сезон для партнеров?

Да это же настоящая скатерть-самобранка, где каждый клиент найдет себе «блюдо по душе», будь то интерактивные акции и спонсорство удивительных проектов, сказочные сюжеты и добрые вести. Все, кто живет в ощущении чуда, верит в сказку и в то, что реклама на телевидении работает – милости просим к нам. Забронируйте эффективный медиаплан у вашего менеджера!