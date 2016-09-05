Реальной жизни – реальный сериал!

В последнее время на телевидении сериалы стали показывать все меньше и меньше реальной жизни. Но с 5-го сентября ТНТ запускает новый, даже можно сказать, уникальный комедийный сериал «Ольга» — здесь только реальная жизнь, и существующие проблемы нашего общества. Предпоказ «Ольги» доказал – его будут смотреть.

«Ольга» — это новый комедийный сериал, в котором главная героиня воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь, а ей уже, на минуточку, 37… Согласитесь, даже только это описание очень напоминает реальную жизнь.

Сам факт того, что ТНТ запускает этот сериал на старте нового телевизионного сезона, говорит о вере в него. Поэтому можно спрогнозировать хорошие рейтинги и вот почему:

Во-первых, такого проекта еще не было на российском телевидении.

Во-вторых, люди любят «покопаться в чужом белье», а здесь им покажут всё: раннюю подростковую беременность, проблему алкоголизма, отношения девушки с женатыми мужчинами – и еще много того, что можно увидеть в реальной жизни.

В-третьих, юмор, что называется «на грани». Смело. Жизненно.

Смотрите сериал «Ольга» с 5 сентября в 20:00 на ТНТ-Новый Регион