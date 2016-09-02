Выбор профессии в школьном возрасте – не всегда осознанный и обдуманный поступок. Статистика утверждает: 75% жителей Ижевска получили диплом «для галочки» и сейчас работают не по специальности. И даже на сегодняшней работе грезят о переменах. Может пора им случиться?

Телекомпания ТНТ-Новый регион объявила кастинг журналистов и ведущих. Любой ижевчанин в возрасте от 23 до 35 лет может попробовать свои силы на телевидении. Уже готовы подать заявку? Жмите!

Нет, конечно, у нас есть и свои взращенные кадры, которые прошли через тернии к звездам и готовы прямо с завтрашнего дня произнести с экранов телевизоров фразу «Я живу в Ижевске». Они проделали кропотливую работу с дикцией, отучились у лучших мастеров эфира не только Ижевска, но и страны, да просто выросли вместе с нами из обычных журналистов в тех, кого узнают в торговых центрах города. Но…

Мы хотим дать шанс реализовать себя людям, которые считают, что телевидение «это моё!». Ведь детская мечта должна сбываться. А кто из нас не мечтал стать ведущим? Мы все живем в Ижевске. Как в сказке. И пусть для кого-то это станет сказкой с хорошим концом, а для кого-то просто колоссальным опытом! Дерзайте, экспериментируйте, действуйте. Заполняйте заявку и приходите на кастинг, и может быть, именно вы внесете в телевизоры горожан позитивные новости Ижевска.