Новое «меню» нового телесезона

Для того чтобы быть первыми в гонке за внимание зрителей, мы непрерывно учимся (а на ТВ по-другому и нельзя)! В этом году к новому телесезону, который традиционно стартует 1 сентября, мы готовились вместе с московскими тренерами — Екатериной Рындык и Ириной Комаровой. В их копилке работа с федеральными телеканалами — Россия24, СТС, РБК, Культура, за плечами — сотни тренингов в региональных телекомпаниях нашей страны. У них берут индивидуальные занятия по публичности и ораторскому мастерству не только мэры российских городов и топ-менеджеры крупнейших предприятий, но и главы регионов! Нам несказанно повезло, что в плотном графике тренеров нашлось время и для команды ТНТ-Новый Регион.

Три дня мы штурмовали теорию и сразу же отрабатывали ее на практике. Изучали тренды современного ТВ и укрепляли командный дух в деловых играх. Но самое главное – мы придумывали новые проекты для наших зрителей. Мы просто затопили креативом редакцию, приятно удивили тренеров и, надеемся, удивим и порадуем ижевчан.

Всё что мы накреативили, вы увидите совсем скоро — с 1 сентября мы, прокаченные новыми знаниями, начнем угощать вас сочными блюдами журналистской кухни — это и новые проекты, и новые рубрики, и новые интерактивы, и городские социальные акции. В сезоне 2016-2017 соавтором проекта «Живу в Ижевске» станет каждый зритель нашего города. Для клиентов это прекрасная возможность интегрировать свою рекламу в уникальный контент, конвертировать рекламные бюджеты в финансовые потоки от покупателей.

С новым сезоном на Новом Регионе!