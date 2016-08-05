Научим зарабатывать на «Кризисе». «Кризисе нежного возраста»

С 8 августа в эфире ТНТ-Новый Регион стартует новый киносериал «Кризис нежного возраста». Рекламодатели по всей России уже забронировали себе места в рекламных блоках во время показа премьеры. Чем же так привлекает предпринимателей «Кризис»?

Коммерческий директор ТНТ-Новый Регион Мария Игнатьева:

«На самом деле, это объяснятся достаточно просто:

Во-первых, ТНТ запускает киносериал в праймовое время – 21:00, тем самым, собирая у телеэкранов многочисленную аудиторию, в том числе и бизнес.

Во-вторых, аудитория у киносериала будет, правда, очень широкая, так как тема околосердечная — она близка каждому из нас.

В-третьих, делать высокие ставки на этот продукт позволяет хороший опыт других проектов о любви и сексе, наглядный пример – доли киносериалов «Измены» и «Сладкая жизнь».

Поэтому я могу спрогнозировать, что доля киносериала «Кризис нежного возраста» будет очень высокой. В связи с этим, советую успеть забронировать эффективный медиаплан у вашего менеджера».

О чем киносериал?

В «Кризисе нежного возраста» честно показаны и секс, и безответная любовь, и поиски себя, и выяснение отношений с родителями.

Сериал рассказывает про истории трех подруг: Шуры, Юли и Ани. Им по 18 лет, и у них все самое важное в жизни происходит в первый раз. Девушки подходят ко всему с юношеским рвением и максимализмом. Шура Ермакова влюбляется в преподавателя и в тот же день узнает, что в семью вернулась мама, которая бросила ее в детстве. Юля Кузьмина никак не может разорвать отношения со своим парнем-полицейским, который ей постоянно изменяет, а Аня Силкина, используя связи своего папы-продюсера, раз в неделю придумывает себе новую карьеру.

Актерский состав «Кризиса нежного возраста» — это и известные артисты: Евгений Цыганов, Алиса Гребенщикова, Максим Виторган, Александра Ребенок, и только начинающие. Сценаристы и режиссёры доверили главные роли в киносериале молодым актрисам — Марии Поезжаевой (Шура), Ксении Сурковой (Аня) и Кристине Исайкиной (Юля)

Смотрите «Кризис нежного возраста» с 8 августа в 21:00 на ТНТ-Новый Регион