Телевизор смотрят — факт. Как на этом заработать?

Любой обзор телесмотрения принято начинать с оценки общих объемов смотрения ТВ. Здесь никаких сюрпризов ни 2015, ни I квартал 2016 года не приготовили. Охват ТВ (общее число человек, которые включают ТВ хотя бы на 1 минуту в день) в России остается стабильным и наиболее высоким среди всех медиа на протяжении последних лет. Он составляет около 70% населения. Поэтому все внимание – на аудиторные показатели, ведь основная интрига всегда состоит в том, как распределяют зрители свои пристрастия среди телеканалов. Это важно, в первую очередь, для региональных рекламодателей – им важно знать, какой канал выбирает их целевая аудитория. Впрочем, комментарии тут излишни – в таблице приведены показатели ТОП-5 каналов по аудитории 18-45 в городе Ижевске.

Многие рекламодатели ошибочно полагают, что летом аудитория телевидения идет на убыль, и стараются перераспределить свои рекламные бюджеты на другие СМИ. Как показывают исследования – это не так. Среди всех возрастных групп месячный охват телевидения (число людей, обращающихся к ТВ хотя бы на 1 минуту в месяц) по-прежнему составляет 98–100%. В среднем же, житель России по-прежнему тратит около 4 часов в день на ТВ. А в 2014 году именно за счет новостного вещания объем телесмотрения прибавил целых 5 минут на человека. И этот взлетевший интерес именно к новостям на ТВ сохраняется до сих пор.

Проанализировав долю региональных телеканалов в Ижевске за летний период прошлого 2015 года, мы можем прогнозировать, что и в 2016 доля телесмотрения останется на прежнем уровне.

Средняя доля телеканалов в период май-август 2015

ТНТ-Новый регион 20,2 Первый канал 9,4 Россия 1 / ГТРК Удмуртия 7,6 СТС-Ижевск 6,8 НТВ 6,2

А это значит, что целевая аудитория рекламодателей продолжит смотреть свой любимый телеканал. Так есть ли смысл ее терять?

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